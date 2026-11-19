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Українська співачка Олена Тополя відновила квартиру в Києві, пошкоджену внаслідок російського удару по сусідньому будинку. На ремонт родина витратила близько двох мільйонів гривень, а до зими артистка також подбала про запаси їжі, води та необхідної техніки.

Ремонт у помешканні повністю завершили восени цього року. За словами Тополі, роботи ускладнювали сильні вітри, через які будівельникам було важко відновлювати фасад будинку. Крім того, під час ремонту в одній із кімнат пошкодили батарею, тож співачці довелося вирішувати й цю проблему до початку холодів.

Раніше артистка повідомляла, що загальна вартість відновлення житла становила близько двох мільйонів гривень. Із цієї суми 209 тисяч гривень родина отримала як державну компенсацію.

Нині Тополя разом із трьома дітьми залишається в Києві. За словами співачки, у квартирі є опалення та достатньо електроенергії, однак родина підготувалася до можливих перебоїв із комунальними послугами.

Зокрема, вони запаслися свічками, теплими ковдрами, одягом, водою та продуктами тривалого зберігання. Також у родини є інвертор і пальник, яким артистка вже кілька разів користувалася, щоб підігріти чай.

Про завершення ремонту та підготовку до зими Олена Тополя розповіла в інтерв’ю Blik.ua.

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