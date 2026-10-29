Періс Джексон просить відхилити запит на $109 млн компенсації — Rolling Stone

Періс Джексон звернулася до суду з вимогою відхилити запит на майже $110 млн компенсації у справі про спадщину її батька Майкла Джексона. Вона також просить знизити ставку винагороди розпорядника спадщини Джона Бранки з 15% до 10% валового доходу від розважальної діяльності спадщини.

Претензії до звітності

Як повідомляє Rolling Stone, у новому 12-сторінковому клопотанні Джексон стверджує, що Бранка не подав повної фінансової звітності за 2023 і 2024 роки до встановленого ним самим дедлайну 15 вересня. За її словами, подані документи були неповними або являли собою лише формальні заготовки.

Попри це, за твердженням Джексон, Бранка просив $109 219 648 сукупної компенсації для себе, своїх юристів і покійного співвиконавця спадщини Джона Макклейна. Макклейн помер у травні у віці 71 року. Джексон назвала неприйнятною різницю між рівнем запитуваної компенсації та тим, що вона вважає неналежним виконанням обов’язків зі звітності.

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Позиція спадщини

Джексон просить застосувати знижену ставку ретроспективно з 2003 року та зберегти її, доки Бранка не подасть повну й точну звітність до 2006 року. Представник спадщини, якою керує Бранка, заявив виданню, що це клопотання не має підстав. За його словами, виконавці спадщини відмовилися від такої винагороди від початку управління і не отримували її, натомість їм виплачують окрему встановлену судом плату за управління бізнесом Майкла Джексона.

Це не перша судова суперечка Джексон із Бранкою. У квітні суддя у відставці Мітчелл Беклофф постановив повернути $625 тис. премій трьом юристам спадщини, які були схвалені Бранкою. Суд дійшов висновку, що спадщина не надала достатніх підстав вважати ці виплати справедливими та обґрунтованими.

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