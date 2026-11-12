Періс Гілтон показала трирічну доньку Лондон і назвала її своєю копією

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Американська світська левиця Періс Гілтон відсвяткувала третій день народження доньки Лондон, яка народилася 12 листопада 2023 року. З нагоди свята 45-річна знаменитість опублікувала спільні фото з дівчинкою та зворушливо розповіла про материнство і любов до дітей.

Святковими кадрами Гілтон поділилася в Instagram. Для фотосесії вона обрала чорну сукню, високі чоботи та обруч із котячими вушками. Її донька постала в образі феї: у яскравій сукні, з крилами, блискучими туфлями та чарівною паличкою.

У привітанні Періс зізналася, що народження Лондон відкрило для неї нову глибину материнської любові. Знаменитість назвала доньку своєю маленькою копією, янголятком і найкращою подругою.

«Навіть не віриться, що моїй маленькій принцесі вже три! Бути твоєю мамою — це найбільший подарунок у світі, і я почуваюся найщасливішою, спостерігаючи, як ти зростаєш наймилішою, найрозумнішою та найгарнішою дівчинкою», — написала Гілтон.

Вона також пообіцяла завжди любити, захищати та підтримувати доньку, побажавши їй ніколи не втрачати свого внутрішнього світла.

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