Періс Хілтон із чоловіком та дітьми перевтілилася у сімейку Адамсів на Геловін

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Американська телезірка та бізнесвумен Періс Хілтон разом із чоловіком і дітьми обрала для святкування Геловіну моторошні образи персонажів «Сімейки Адамсів». Родина доповнила костюми тематичними перуками та створила впізнаваний сімейний образ.

До цього вона залучає і свого чоловіка, Картера Реума та двох їхніх діток, 3,5-річного Фенікса і майже 3-річну Лондон. Днями вони повторили луки персонажів з мультика «Красуня і Чудовисько», а тепер вирішили обрати щось більш моторошне.

Вибір впав на образи з полярного фільму «Сімейка Адамсів». Для цього Періс вбралась у декольтовану максісукню від Cristallini, аби нагадувати Мортисію Адамс. Її коханий у смугастому костюмі вдав із себе Гомеса Адамса.

Раніше Періс Хілтон відповіла на закиди про можливу хворобу маленького сина.

Періс Хілтон планує купити закарпатський курорт.

Також Періс Хілтон відвідала Львів.

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