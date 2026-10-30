Періс Хілтон із чоловіком та дітьми перевтілилася у сімейку Адамсів на Геловін
Американська телезірка та бізнесвумен Періс Хілтон разом із чоловіком і дітьми обрала для святкування Геловіну моторошні образи персонажів «Сімейки Адамсів». Родина доповнила костюми тематичними перуками та створила впізнаваний сімейний образ.
До цього вона залучає і свого чоловіка, Картера Реума та двох їхніх діток, 3,5-річного Фенікса і майже 3-річну Лондон. Днями вони повторили луки персонажів з мультика «Красуня і Чудовисько», а тепер вирішили обрати щось більш моторошне.
Вибір впав на образи з полярного фільму «Сімейка Адамсів». Для цього Періс вбралась у декольтовану максісукню від Cristallini, аби нагадувати Мортисію Адамс. Її коханий у смугастому костюмі вдав із себе Гомеса Адамса.
Раніше Періс Хілтон відповіла на закиди про можливу хворобу маленького сина.
Періс Хілтон планує купити закарпатський курорт.
Також Періс Хілтон відвідала Львів.