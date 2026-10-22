Помер актор Том Скеррітт, відомий ролями в Чужому та Picket Fences — Rolling Stone

У віці 93 років помер актор Том Скеррітт, відомий ролями у фільмі «Чужий» Рідлі Скотта та серіалі Picket Fences. Про це повідомляє Rolling Stone.

Родина Скеррітта заявила, що він помер у середу від природних причин. У заяві близькі актора повідомили, що засмучені його втратою, та згадали його гумор, допитливість, мудрість, щедрість і любов, яку він приносив у життя рідних. За їхніми словами, Скеррітт приділяв велику увагу уяві, творчості, оповіданню історій, служінню, ветеранам і природі.

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Кар'єра на телебаченні

Кар'єра Скеррітта тривала сім десятиліть. Упродовж 1960-х він працював на телебаченні та знімався, зокрема, в серіалах Gunsmoke, Combat і The Virginian. Проривною роллю актора став капітан Дюк Форрест у воєнній комедії Роберта Олтмена MASH, що вийшла 1970 року.

Ролі у фільмах

У 1979 році Скеррітт зіграв Далласа — капітана корабля у «Чужому». Також він мав ролі другого плану у стрічках Top Gun, де втілив командира Маверіка, персонажа Тома Круза, Poison Ivy, Contact і Poltergeist III. Актор, відзначений премією «Еммі», також з'являвся в серіалі Cheers.

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