Помер актор Волтер Кеніг, виконавець ролі Павла Чекова у Star Trek — Der Spiegel
У Норт-Голлівуді, США, у віці 90 років помер американський актор Волтер Кеніг, відомий роллю навігатора Павла Чекова на борту Enterprise у франшизі Star Trek. Про це повідомляє Der Spiegel.
Повідомлення агентства
Про смерть Кеніга в соцмережі X заявило його агентство Galactic Productions. В агентстві повідомили, що актор помер увечері 25 жовтня від старості у своєму будинку в Норт-Голлівуді, поруч із донькою та племінницею.
У заяві Galactic Productions зазначили, що талант, теплота й роботи Кеніга залишили помітний слід для кількох поколінь прихильників у різних країнах світу.
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Роль у Star Trek
Кеніг зіграв прапорщика Павла Чекова на борту Enterprise. У пізніших появах персонажа підвищили до звання командира. Актор взяв участь у двох серіалах Star Trek і семи фільмах франшизи, а також озвучував Чекова в кількох відеоіграх.
Співактор Кеніга Джордж Такеї, який виконував роль Хікару Сулу, висловив співчуття. Він написав у Bluesky, що познайомився з Кенігом на містку Enterprise у 1960-х роках і вони залишалися друзями майже шість десятиліть.