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У віці 64 років помер музикант Герберт (Гера) Моралес, засновник російського реггі-гурту Jah Division. Про його смерть 20 листопада повідомила донька Міла Моралес.

Вона назвала батька людиною, яка стояла біля витоків реггі-культури в Росії, та зазначила, що він залишив після себе не лише музичну спадщину, а й цілу культуру та філософію.

Герберт Моралес заснував Jah Division на початку 1990-х років разом із поетом Олександром Дельфіновим. Його батько - кубинський революціонер Леопольдо Моралес, соратник Че Гевари, а мати походила з російського дворянського роду Захар'їних.

У 2023 році музикант переїхав до Ізраїлю, де проживав останні роки. Там само його поховають 22 листопада.

Джерело: Міла Моралес

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