Позов щодо пісні репера Дрейка Janice STFU відкликали — Rolling Stone

У США продюсер і репер з Орегону Авіель Гіршфілд відкликав федеральний позов проти репера Дрейка, у якому заявляв про авторство приспіву до пісні Janice STFU. Це сталося приблизно через 10 днів після подання позову, повідомляє Rolling Stone.

Претензії до приспіву

Гіршфілд стверджував, що торік почув композицію I Follow Rivers шведської співачки Lykke Li дорогою до Сіетла та написав натхненний нею приспів. За його версією, менш ніж за шість місяців цей приспів нібито без змін використали в Janice STFU.

Представник продюсера раніше наполягав на обґрунтованості претензій. Він заявляв, що композицію написали для Дрейка на музику, створену його продюсерами. Команда Дрейка категорично відкидала звинувачення та назвала позов сфабрикованим і безпідставним.

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Демо та авторські кредити

У центрі справи був запис, що з’явився у соцмережі X і подавався як демоверсія Гіршфілда з пониженим вокалом та приспівом Janice STFU. Представник продюсера заявляв, що кілька експертів перевірили надані метадані файлу та визнали їх справжніми. Після появи запису в мережі користувачі також ставили під сумнів його достовірність.

До позову проти Дрейка найвідомішою роботою Гіршфілда був співавторський кредит у пісні Heated з альбому Beyoncé Renaissance 2022 року. У Spotify він зазначений серед 18 авторів композиції, а Дрейк також має авторський кредит на цьому треку.

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