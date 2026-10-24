Правовласники музики Елвіса Преслі позиваються до Anthropic на $41 млн — Rolling Stone

Правовласники музики Елвіса Преслі подали позов проти компанії Anthropic, яка розробляє штучний інтелект Claude. Вони стверджують, що компанія без дозволу навчала свої моделі на 274 композиціях виконавця, повідомляє Rolling Stone.

Вимоги на 41 млн доларів

За даними видання, позов подала Authentic Brands Group — ліцензійна група, що контролює музику та образ Преслі. У справі ABE EPE LLC проти Anthropic згадані хіти All Shook Up, Can’t Help Falling in Love і Don’t Be Cruel, а також менш відомі пісні.

Позивачі вимагають по 150 тисяч доларів за кожну композицію, права на яку, на їхню думку, були порушені. Загальна сума вимог становить приблизно 41 млн доларів.

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Твердження щодо Claude

У позові стверджується, що Claude створював результати, які порушують авторські права на твори з музичних каталогів, доступних в інтернеті, зокрема на пісні Преслі. Позивачі також заявляють, що одна з новіших версій Claude на запит про відтворення конкретних пісень для сучасної аудиторії створювала тексти, близькі до оригіналів за структурою, повторно використаними музичними гачками та набором куплетів, приспівів і бриджів.

Адвокат позивачів Річард Буш заявив, що вони прагнуть захистити виключні права на ці композиції. У позові також ідеться про ймовірне створення Anthropic неліцензованих похідних творів за допомогою моделей штучного інтелекту.

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