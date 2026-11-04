Принц Вільям із сином Джорджем підтримав Астон Віллу в матчі проти Барселони

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Принц Вельський Вільям разом із сином Джорджем приїхав до Барселони, щоб підтримати улюблений футбольний клуб «Астон Вілла». Вони відвідали виїзний матч англійської команди проти «Барселони» в Лізі чемпіонів.

Принца Вільяма помітили на стадіоні Камп Ноу разом зі старшим сином Джорджем, який цього року розпочав своє навчання в Ітонському коледжі. Вони уважно спостерігали за матчем із трибун. Окрім того, Вільям перед матчем зустрівся із президентом ФК Барселона Жуаном Лапортою. Їхнє спільне фото з’явилося на офіційній сторінці клубу в Instagram.

«ФК Барселона має за честь вітати Його Королівську Високість принца Вельського та Його Королівську Високість принца Джорджа на стадіоні Камп Ноу. Дякуємо, що приєдналися до нас у цей особливий вечір Ліги чемпіонів, у якому бере участь ваша улюблена Астон Вілла», — йдеться у підписі до фото.

Зауважимо, що принц є відданим уболівальником Астон Вілли ще з дитинства. Він відвідує матчі команди, коли його графік дозволяє це, а останніми роками навіть спеціально їздив на ігри команди в Європі.

Джерело: ФК Барселона

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