Принц Вільям розсмішив історією про дитячу мрію стати діджеєм

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Принц Вільям став гостем відомого британського комедійного шоу Грема Нортона, де розповів кумедну історію про свою дитячу мрію. Виявилося, що в дитинстві він хотів стати діджеєм, а не королем.

Під час розмови Нортон поцікавився у принца, чи мріяв він колись про інший життєвий шлях і чи хотів займатися чимось іншим, перш ніж посісти королівський престол.

"Так, такі моменти були, Греме, так. Коли я був молодшим, я справді хотів стати поліцейським. Я думав, що з мене вийшов би хороший поліцейський. Я високий, саме так. І, так, я вважав, що бути поліцейським — це досить круто", - сказав він.

Однак потім принц хотів стати діджеєм, але, зізнався, що у нього не дуже добре виходило, чим розсмішив зал.

"А потім у мене був період, коли я хотів стати діджеєм, що не дуже добре вийшло. І я придумав собі псевдонім. Мене звали DJ Zara, але з літерою X на початку (на початку слова літера "X" в англійській мові іноді має схоже звучання із "Z", - ред)", - зізнався Вільям.

Ведучий шоу розреготався, назвавши таку варіацію псевдоніма нісенітницею. Також у Вільяма запитали, чи мав він фірмовий рух у формі літери X (схрещені руки - ред.).

"Ні, фірмового руху у мене не було", - заперечив він.

Ведучий уточнив, чи був він діджеєм на шкільних вечірках, на що принц відповів запереченням.

"Ні, не був, я так і не навчився це добре робити", - посміявся він.

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Нагадаємо, старший син принца Вільяма та принцеси Уельської Кейт Міддлтон, 12-річний принц Джордж, у вересні розпочне навчання в Ітонському коледжі. Про це офіційно повідомила пресслужба Кенсингтонського палацу.

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