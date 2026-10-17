Продюсер Чад Г’юго заявив про спробу стерти його з The Neptunes — Rolling Stone

Продюсер Чад Г'юго у новому судовому поданні виступив проти клопотання Фаррелла Вільямса про закриття його позову щодо порушення авторських прав. Г'юго стверджує, що Вільямс намагається применшити його роль у The Neptunes та перетворити успіх дуету на здобуток однієї людини, повідомляє Rolling Stone.

Суперечка про обсяг позову

Г'юго та його адвокат Брент Леман не погодилися з аргументом Вільямса, що позов стосується лише однієї пісні. За версією Г'юго, справа охоплює значно ширший масив композицій, створених під час майже 50 студійних сесій у 2019–2021 роках.

Продюсер заявляє, що Вільямс, пов'язані з ним компанії, лейбли та видавці контролюють записи, які можуть встановити, як ці композиції зрештою були випущені. Пісню EarthGang «U Gotta» Г'юго навів як приклад, оскільки, за його твердженням, його прибрали з кредитів треку, хоча виконавці визнавали його внесок у запис.

Позиція сторін

Г'юго назвав вимогу надати докладніші дані несправедливою. Він стверджує, що впродовж 2021–2024 років неодноразово запитував звіти про роялті, фінансові документи та інші матеріали, але отримав майже нічого, попри визнання юристів, що існують додаткові документи.

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Адвокати Вільямса не надали Rolling Stone оперативного коментаря. У клопотанні про закриття справи Вільямс заявив, що після трьох років і трьох версій позову Г'юго так і не визначив чіткої претензії щодо авторських прав, яку міг би розглядати федеральний суд.

Вільямс також зазначив, що в первинній скарзі Г'юго не назвав конкретних пісень, згадавши лише альбом N.E.R.D. No One Ever Really Dies. У зміненій скарзі фігурували вісім композицій, але Г'юго не включив їх до другої зміненої скарги, поданої минулого місяця. Остання версія називає лише «U Gotta» і не уточнює, чи Г'юго заявляє права на музичну композицію, звукозапис або обидва об'єкти, йдеться в клопотанні Вільямса.

У позові Г'юго також назвав альбом No One Ever Really Dies джерелом імовірних збитків на суму понад 1 млн доларів. За його словами, платівка дебютувала на десятому місці чарту Billboard і набрала мільйони прослуховувань.

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