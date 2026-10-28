Рассел Бренд заявив, що друзі не свідчитимуть на його захист — ABC News Australia

Актор і комік Рассел Бренд під час слухань у Саутуоркському королівському суді Лондона, Велика Британія, заявив, що друзі та родичі відвернулися від нього після виходу документального фільму із твердженнями про його можливі сексуальні правопорушення. За словами Бренда, він не зміг переконати нікого дати свідчення на його захист, повідомляє ABC News.

51-річному Бренду інкримінують три епізоди зґвалтування, три епізоди сексуального нападу та один епізод замаху на непристойний напад. За даними обвинувачення, ці злочини нібито були скоєні щодо шістьох жінок у Великій Британії у 1999–2009 роках. Бренд не визнав вини за всіма пунктами та наполягає, що не брав участі в сексуальних діях без згоди.

Свідчення Бренда

На початку представлення позиції захисту Бренд назвав вплив документального фільму на своє життя та стосунки «руйнівним». Він також заявив, що не вважає його документальним фільмом і назвав телевізійним шоу.

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Суд раніше заслухав свідчення жінки, яка стверджує, що Бренд зґвалтував її під час політичної конференції 1999 року. Актор заперечив це обвинувачення, заявивши присяжним, що сексуальний контакт був за згодою. Він сказав, що під час сексу розмовляв із жінкою, аби «отримати схвалення».

Заперечення обвинувачень

Бренд також заперечив твердження, що схопив жінку за груди, затягнув її до туалету в барі та зґвалтував. Він назвав описану поведінку «очевидно злочинною і вульгарною» та заявив, що запросив жінку до туалету «побавитися», а вона нібито погодилася.

Актор визнав, що в молодості був «надзвичайно нерозбірливим у сексуальних зв’язках», однак відкинув твердження свідка про нібито намір переспати з 5 тисячами жінок. Бренд також повідомив, що спочатку погано пам’ятав деякі епізоди, але після ознайомлення з новими матеріалами, перегляду відеоінтерв’ю жінок, які висунули обвинувачення, та відвідування відповідних місць почав пригадувати деякі події. Розгляд справи триває.

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