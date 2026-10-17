Репер і військовий Ярмак похрестив новонародженого сина

0:00 / 0:00

Український репер і військовослужбовець Олександр Ярмак, відомий під псевдонімом Ярмак, похрестив новонародженого сина. Хрещеним батьком хлопчика став давній колега артиста, шоумен Женя Янович.

Женя Янович зізнався, що хрещення двомісячного Святослава відбулось 16 жовтня. Зокрема, він показав декілька кадрів з таїнства. На одному з фото ведучий тримав маленького Святослава на руках, поки отець проводив обряд хрещення. На іншому знімку Янович вже позував разом із Ярмаком.

«Є місце світлу. Учора став хрещеним батьком Святослава Олександровича», – поділився шоумен.

Також Женя Янович згадав серіал «Як закалявся стайл», в якому вони з Олександром Ярмаком грали найкращих друзів. Як зазначив шоумен, знадобилось 13 років, аби міцна дружба переросла у кумівство.

«Від «Саня, я порішав» і «Гусь, ти дебіт» до «Куме, вітаю вас!» якихось 13 років», – пожартував ведучий.

Раніше репер Ярмак став вдруге батьком та оголосив ім'я дитини.

Раніше українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк поділилася, що допомагає їй відновлювати сили під час напруженого графіка зйомок у складний для України час. За словами зірки, найбільше енергії їй додають фотографії маленького сина та спілкування з колегами.

Раніше українська телеведуча Леся Нікітюк зізналася, що не готова витрачати великі суми на дорогі брендові сумки.

Українська телеведуча Леся Нікітюк уперше за тривалий час поділилася кадрами зі своїм нареченим, військовослужбовцем Дмитром Бабчуком.

Читай нас у