Репер Jay-Z виступить у шоу перерви Супербоулу 2027 — Rolling Stone

Репер Jay-Z виступить хедлайнером шоу в перерві Супербоулу LXI, який пройде 14 лютого 2027 року на стадіоні SoFi Stadium у Лос-Анджелесі, США. Про це артист повідомив у заяві, пише Rolling Stone.

«Від Reasonable Doubt до сцени шоу в перерві Супербоулу — це була подорож. Тридцять років музики, роботи й культури на найбільшій сцені світу. Цей шлях і далі є здійсненням мрії», — сказав Jay-Z.

Співпраця Roc Nation із НФЛ

Компанія Jay-Z Roc Nation бере участь у виробництві шоу в перерві Супербоулу в межах партнерства з НФЛ від 2019 року. Артист також був залучений до процесу ухвалення рішень щодо виконавців програми.

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Комісар НФЛ Роджер Гуделл заявив, що ліга протягом кількох років тісно співпрацює з Jay-Z та Roc Nation і бачить вплив репера на шоу в перерві Супербоулу. За його словами, під час укладення угоди з Roc Nation він просив Jay-Z колись самому вийти на сцену, коли той вважатиме цей момент слушним.

Ювілейний рік артиста

Jay-Z нещодавно відзначав 30-річчя дебютного альбому Reasonable Doubt та 25-річчя платівки The Blueprint, випущеної у 2001 році. Упродовж останніх місяців він також виступав на фестивалі Roots Picnic, дав три концерти на Yankee Stadium, а згодом провів стадіонні шоу в Лондоні, Парижі та на SoFi Stadium.

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