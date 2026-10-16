Режисер Содерберг допоможе завершити зйомки Бетмена 2 — Rolling Stone

Режисер Стівен Содерберг допоможе Метту Рівзу завершити останні тижні основних зйомок фільму «Бетмен 2». Рівз тимчасово відійшов від роботи на майданчику через сімейні обставини. Про це повідомляє Rolling Stone з посиланням на заяву представника DC Studios, передану Variety.

Завершення основних зйомок

У DC Studios заявили, що Содерберг, який є прихильником творчості Рівза, сам запропонував допомогу. Він працюватиме за повної підтримки студії, щоб завершити фінальні тижні основного знімального періоду. Рівз і Содерберг тісно співпрацюватимуть з акторами та знімальною групою, аби втілити бачення Рівза.

Раніше DC повідомила про паузу у виробництві стрічки, щоб Рівз міг приділити увагу сімейним обставинам. У дописі в X режисер наголосив, що не залишає проєкт, однак не буде на знімальному майданчику до завершення основних зйомок. Він подякував Содербергу за допомогу в цей складний час, а також шанувальникам за підтримку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Плани прем'єри

Содерберг заявив, що вважає роботу Рівза над першим «Бетменом» продуманою, конкретною та цілісною. За його словами, мета полягає у створенні матеріалу, який органічно поєднається з уже відзнятими сценами, щоб Рівз міг належно завершити свій фільм.

Виробництво «Бетмена 2» уже кілька разів відкладали. Стрічку, анонсовану у 2022 році після успіху «Бетмена», спершу планували випустити в жовтні 2026 року, згодом прем'єру перенесли на жовтень 2027 року. Наразі вихід фільму запланований на 18 лютого 2028 року. Роберт Паттінсон знову зіграє головну роль, а Енді Серкіс і Колін Фаррелл, як очікується, повернуться до образів Альфреда та Пінгвіна.

Читай нас у