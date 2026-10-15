Шоумен Володимир Остапчук власноруч зробив гараж для машинок маленького сина

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Шоумен Володимир Остапчук продемонстрував свої майстерні здібності, власноруч змайструвавши підвісну полицю-гараж для великої колекції машинок свого сина Тимофія. У грудні хлопчику виповниться два роки.

До речі, судячи з того, що говорить він англійською, шоумен більше орієнтується на аудиторію Канади, де мешкає вже кілька місяців.

Як відомо, незабаром Остапчуку доведеться робити ще один гараж, адже вони з дружиною Катериною чекають на ще одного сина.

Вова зняв процес на відео для Instagram і навіть запропонував надіслати бажаючим інструкції.

Дружина Остапчука чесно відповіла, чи сумує за домом після еміграції в Канаду.

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