Син Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою після 21 року шлюбу

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Андрій Білозір, син співачки Оксани Білозір, розлучився зі своєю дружиною Ларисою Білозір, яка є народною депутаткою України. Подружжя завершило шлюб, що тривав 21 рік.

Андрій та Лариса офіційно розірвали шлюб ще у липні цього року, тобто чотири місяці тому.

Проте у справі зазначено, що Лариса Білозір уже давно не підтримує сімейних стосунків із чоловіком, не веде з ним спільного господарства, ймовірно, подружжя разом уже не проживало та не збирається відновлювати шлюб. Сам Андрій проти розірвання шлюбу не заперечував. Про це він повідомив суд у письмовій формі.

«З часу припинення шлюбних відносин та часу знаходження позову в суді примирення між сторонами не відбулось. Кожна зі сторін не вважає можливим збереження сім'ї», — цитує видання рішення суду.

До речі, коментувати розірвання шлюбу син співачки не став, заявивши, що не бачить «сенсу давати жодних коментарів».

Нагадаємо, Василь Вірастюк продовжує судові суперечки з колишньою дружиною через аліменти.

Раніше Богдан Беспалов назвав причину розлучення MARUV із чоловіком.

До цього Дантес і Дорофєєва вперше зустрілися після розлучення та обмінялись заявами.

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