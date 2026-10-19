Сінді Кроуфорд уперше висловилася про смерть 27-річного сина

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Американська супермодель і акторка Сінді Кроуфорд уперше прокоментувала смерть свого 27-річного сина Преслі Гербера, який помер у реабілітаційному центрі.

Сінді Кроуфорд розповіла, що смерть Преслі Гербера стала для їхньої родини великим потрясінням. Вона разом із чоловіком, бізнесменом Сенді Гербером, втратила сина, а їхня донька, модель Кая Гербер – брата.

«Ми глибоко приголомшені й убиті горем через втрату нашого улюбленого сина й брата. Ми щасливі, що Преслі був у нашому житті протягом 27 років. Це світла, чудова людина, він умів любити, і його люблять зараз і назавжди. Ми дуже пишаємося тим, яким він був у цьому світі добрим і відкритим», – поділилася мати.

Модель також подякувала всім, хто підтримує їхню родину. Сінді Кроуфорд щемливо звернулася до сина. «Ми вдячні за величезну любов і підтримку з боку стількох людей, які знають і люблять нашу родину, а також від незнайомців, які поділяють наш біль. До нової зустрічі, наш милий хлопчику. Ми любитимемо тебе вічно. Мама, тато й Кая», – зазначила модель.

Нагадаємо, модель Преслі Гербер, син Сінді Кроуфорд помер у 27 років.

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