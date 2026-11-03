Сьюкі Вотергаус пояснила, чому досі не вийшла заміж за Роберта Паттінсона

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Британська співачка та модель Сьюкі Вотергаус розповіла, що весілля з актором Робертом Паттінсоном відкладається через постійні переїзди та відсутність постійного житла. Пара планує повернутися до підготовки свята не раніше 2027 року.

Вотергаус і Паттінсон заручилися наприкінці 2023 року, однак досі не зіграли весілля. Співачка пояснила, що вони не хочуть обмежуватися скромною таємною церемонією, а мріють про масштабне святкування.

«Це буде або все, або нічого. Якщо ми вже зважимося на це, то закотимо грандіозну вечірку та відірвемося на повну», — зазначила вона.

За словами Вотергаус, після народження доньки в березні 2024 року їхнє життя стало значно менш передбачуваним. Через роботу пара постійно переміщується між Лондоном, Лос-Анджелесом і Нью-Йорком та не має постійного місця проживання.

«Наше життя після появи доньки — дивне та вивернуте навиворіт, ми фактично ніде не осіли. Ми постійно переїжджаємо кожні кілька місяців і просто не маємо власного дому», — розповіла співачка.

Пара сподівається облаштуватися в одному місці під час спокійнішого робочого періоду у 2027 році. Тож раніше цього часу масштабне весілля, найімовірніше, не відбудеться.

Вотергаус і Паттінсон разом близько восьми років. Вони рідко розповідають про особисте життя та навіть не розголошують ім’я своєї доньки.

Про це артистка розповіла в інтерв’ю The Sunday Times.

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