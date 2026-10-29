Соломія Вітвіцька заговорила про другу дитину після народження первістка

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Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка місяць тому вперше стала мамою, зізналася, що поки не готова говорити про другу дитину. Наразі вона звикає до материнства та присвячує весь свій час синові Устиму.

46-річна телеведуча відповіла на запитання підписників в Instagram-stories. Користувачі поцікавилися, чи планує вона ще одну дитину.

Вітвіцька зізналася, що народження сина стало для неї особливим досвідом і суттєво змінило її життя та пріоритети. Водночас до нового статусу й повсякденного графіка вона ще звикає.

«Сама не уявляла, що це буде настільки магічно і настільки змінить мене і мої пріоритети. А ви уже готові до рубрики "Вагітна в 47"? Якщо чесно, то наразі звикаю до нового статусу та графіка життя. І не готова відповісти на питання про другу дитину», — поділилася телеведуча.

За словами Соломії, зараз вона зосереджена на догляді за Устимом і справляється без допомоги нянь. Хлопчик росте, розвивається та добре їсть.

Поки що телеведуча не визначилася, чи хоче вдруге стати мамою. Наразі вона насолоджується материнством і адаптується до нового етапу життя.

До цього 46-річна Соломія Вітвіцька показала нові фото сина з нагоди першого місяця життя.

46-річна Соломія Вітвіцька зробила нову заяву про материнство.

Нагадаємо, Соломія Вітвіцька отримала свідоцтво про народження сина після затримки.

До цього Соломія Вітвіцька розповіла про першу ніч удома з новонародженим сином.

Раніше Соломія Вітвіцька розкрила ім’я новонародженого сина та показала фото.

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