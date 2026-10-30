Співачка Азана увійшла до 12 фіналісток Міс ПАР 2026 — TimesLIVE

Південноафриканська співачка Макхосазана Масанго, відома під сценічним ім’ям Азана, увійшла до числа 12 фіналісток конкурсу Міс Південна Африка 2026. Артистка заявила, що участь у конкурсі пов’язана з її прагненням використовувати власний голос для підтримки громад, повідомляє TimesLIVE.

Досвід у конкурсах і музиці

У 2015 році, коли їй було 15 років, Азана перемогла в конкурсі Miss Chesterville у тауншипі, де виросла. За її словами, тоді вона не усвідомлювала, наскільки конкурси краси вплинуть на її життя. Співачка зазначила, що її перехід від музики до конкурсної сфери був природним, оскільки цінності, які вона представляє як амбасадорка Empower Youth Africa, поділяла ще до участі в Міс Південна Африка.

У 2025 році Азана випустила композицію Amacala Othando разом із виконавцем Big Zulu. Після інтенсивних п’яти років записів, виступів і поїздок вона повернулася додому, до сільської місцевості провінції Квазулу-Наталь. Там, за словами артистки, не було студій звукозапису, тому вона створила хор у середній школі Phuzulwazi.

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Підтримка шкіл

Робота в школі дала їй змогу побачити проблеми своєї громади та інших маргіналізованих громад ПАР. Азана розповіла, що надсилала різним брендам пропозиції щодо участі в програмах корпоративних соціальних інвестицій, але зрозуміла потребу в сильній команді для подальшої роботи. Саме це стало однією з причин її участі в конкурсі.

Її програма Empower Youth Africa передбачає створення хорів у маргіналізованих школах, а також пошук можливостей для поліпшення інфраструктури та умов для учнів і вчителів. Якщо вона здобуде корону, Азана хоче насамперед домогтися змін у школі Phuzulwazi, зокрема забезпечити заклад необхідною інфраструктурою, доступом і можливостями для розвитку. Співачка також заявила, що планує випускати нову музику згодом.

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