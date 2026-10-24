Співачка Ліса з Blackpink випустила шеститрековий EP Press Play — Korea Herald

Учасниця Blackpink Ліса випустила шеститрековий мініальбом Press Play, головним синглом якого стала композиція Tarantino. Як повідомляє Korea Herald, реліз також містить пісні Sawadika, V12, Cobra, Cut U Off та Sweat.

Кліп у стилі кіно

Співачка також представила відеокліп на Tarantino, натхненний кінематографічною стилістикою режисера Квентіна Тарантіно. За сюжетом відео Ліса проходить готелем, щоб передати лист своєму улюбленому режисерові, долаючи низку перешкод і потрапляючи в динамічні сцени.

Напередодні релізу артистка провела в районі Сонсу-дон у Сеулі вечір попереднього прослуховування всіх шести треків. Подію оформили в концепції вінтажного голлівудського кінотеатру, що відповідала кінематографічній тематиці EP.

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Результати Sawadika

Раніше випущена композиція Sawadika отримала кліп, знятий у рідному для Ліси Бангкоку. За даними її агентства, за перші 24 години відео набрало понад 70,8 млн переглядів на YouTube — це найуспішніший старт музичного відео артистки та найвищий показник першого дня серед кліпів, випущених 2026 року.

Sawadika дебютувала на 69-му місці чарту Billboard Hot 100, що стало найвищим стартом Ліси в цьому рейтингу як сольної виконавиці. Раніше вона виконала пісню на MTV Video Music Awards, де також здобула нагороду в категорії Best Pop за Dream.

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