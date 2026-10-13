Співачка MARUV розлучилася з чоловіком після виїзду з України

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Українська співачка MARUV, справжнє ім’я якої Анна Корсун, розлучилася зі своїм чоловіком Олександром Корсуном, який працював піар-менеджером. Раніше артистка виїхала за кордон після початку повномасштабної війни та продовжила виступати перед російською аудиторією.

Про зміни в особистому житті артистка повідомила у своєму Instagram. Відомо, що пара перебувала у шлюбі 14 років.

«Ми з моїм чоловіком завершили стосунки, що тривали 14 років. Гадаю, буде чесно, якщо ви дізнаєтеся про це від мене, а не з преси. Коментарі до цього допису закриваю, бо не хочу бурхливих обговорень і домислів навколо цієї теми», — наголосила виконавиця.

Вона також додала, що не називатиме причину розставання, адже хоче зберегти дружні стосунки з колишнім чоловіком заради спільної дитини.

«Разом ми дали життя чудовій дитині, і зараз для мене особливо важливо піклуватися про її емоційний стан, а також забезпечити їй відчуття стабільності. Життя триває, тепер кожен із нас піде своєю дорогою», — написала MARUV.

До слова, співачка жодного разу публічно не висловилася про війну та продовжує заробляти гроші в Росії. Раніше ширилися чутки, що під час повномасштабного вторгнення вона жила в РФ та Європі. Зараз MARUV не розкриває свого місцеперебування, але, за повідомленнями, продовжує виступати на вечірках перед росіянами.

Джерело: Instagram

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