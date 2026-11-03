Співак Брюс Спрінгстін підтримав ель-Саєда у перегонах до Сенату — Rolling Stone

У штаті Мічиган, США, співак Брюс Спрінгстін підтримав кандидата від Демократичної партії Абдула ель-Саєда у перегонах за місце в Сенаті США. Про це Rolling Stone повідомляє з посиланням на допис музиканта в соціальних мережах.

Підтримка кандидата

Спрінгстін написав, що ель-Саєд є захисником американської Конституції та демократії. Музикант також назвав його борцем проти, за його словами, корумпованого, беззаконного та антиамериканського керівництва в Білому домі.

Абдул ель-Саєд — епідеміолог і місцевий посадовець у сфері громадського здоров'я. Його суперником у Мічигані є колишній член Палати представників США від Республіканської партії Майк Роджерс.

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Позиція Гейлі Стівенс

У неділю членкиня Палати представників від Демократичної партії Гейлі Стівенс оголосила про підтримку Роджерса. Раніше вона називала його політиком, який виконує політичну лінію адміністрації Дональда Трампа.

Кампанія ель-Саєда відкинула значення цієї підтримки. Сам кандидат заявив журналістам, що важливішими є проблеми сімей: умови навчання дітей, витрати на харчування та можливість оплатити медичні рахунки в разі хвороби дитини.

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