Співак Гаррі Стайлз отримав банер за 30 концертів у Madison Square Garden — Rolling Stone

Співак Гаррі Стайлз завершив 31 жовтня серію з 30 концертів у Madison Square Garden у Нью-Йорку. На завершення резиденції Together, Together розігрувальний команди New York Knicks Джейлен Брансон вручив артистові пам’ятний банер, присвячений 30 вечорам виступів поспіль, повідомляє Rolling Stone.

Банер від Джейлена Брансона

Брансон вийшов на сцену в кепці з написом Techno Is My Boyfriend, у якій раніше фотографували Стайлза. Після вручення банера спортсмен і співак коротко обійнялися під оплески глядачів. Rolling Stone називає резиденцію Стайлза рекордною.

Нагороду артист отримав під час другого з двох тематичних виступів Harryween. Раніше того ж вечора він вийшов на сцену в костюмі нью-йоркського щура та виконав композицію Psycho Killer гурту Talking Heads.

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Попередній банер у 2022 році

Під час іншого тематичного виступу Harryween, у п’ятницю, Стайлз з’явився в костюмі Елвіса. Згодом він переодягнувся в одяг, який носив на прослуховуванні до X Factor, і виконав Isn’t She Lovely Стіві Вандера — пісню, з якою виступав на тому прослуховуванні.

У 2022 році Стайлз уже провів у Madison Square Garden 15 концертів і також отримав пам’ятний банер на фінальному шоу. Цього місяця музикант говорив про значення того банера та подякував друзям і людям, з якими працював. До Нью-Йорка тур Together, Together побував в Амстердамі, Лондоні, Бразилії та Мехіко.

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