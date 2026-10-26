Співак Кріс Браун отримав умовний термін у Лондоні — ABC News Australia

Лондонський суд у Великій Британії призначив американському співаку Крісу Брауну вісім місяців ув’язнення з відстроченням виконання покарання на рік у справі про напад у нічному клубі Tape в районі Мейфер. Як повідомляє ABC News Australia, артист визнав провину за обвинуваченням в affray — застосуванні або погрозі незаконним насильством, через які інші люди могли побоюватися за власну безпеку.

Інцидент у клубі

Інцидент стався в лютому 2023 року на танцмайданчику приватного клубу. На відео, продемонстрованому в суді, видно, як Браун двічі вдарив скляною пляшкою по голові музичного продюсера та свого колишнього друга Абрагама Діава, після чого співака відтягнули від потерпілого.

Суддя Саутворкського королівського суду Тоні Баумгартнер заявив, що повторне застосування скляної пляшки, особливо удари в голову, було очевидно небезпечним і могло спричинити тяжчі травми. Діава виписали з лікарні з травмами голови та коліна.

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Вирок і пом’якшувальні обставини

У липні Браун визнав провину в affray. Йому загрожувало до трьох років ув’язнення, однак суддя врахував визнання провини, стабільну роботу та благодійну діяльність. Суддя також згадав попередні судимості Брауна, але зазначив, що останніми роками він не мав нових правопорушень.

В обмін на визнання провини прокуратура зняла з Брауна обвинувачення в нападі, замаху на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і зберіганні пляшки, яку обвинувачення кваліфікувало як зброю. Друг і вокальний тренер Брауна, репер Омололу Акінлолу, відомий як Hoody Baby, також визнав провину в affray та отримав чотиримісячне покарання з відстроченням виконання.

Прокурорка Гайді Стоункліфф заявила, що Браун відігравав провідну роль у нападі. Захисниця Саллі Беннетт-Дженкінс повідомила, що співак перепросив усіх присутніх у клубі; вона також наголосила, що інцидент тривав не більш як 20 секунд.

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