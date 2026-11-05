Співак Мінхо з SHINee відмовився від результату марафону — Channel NewsAsia

У Сеулі учасник K-pop гурту SHINee Мінхо добровільно відмовився від результату JTBC Seoul Marathon 2026 після того, як у соцмережах поширилося відео з його забігу. На записі інший бігун, якого описували як пейсмейкера, біжить поруч з артистом і, як видається, торкається його спини та талії, нібито підштовхуючи вперед.

Забіг і реакція співака

Мінхо взяв участь у марафоні 1 листопада та подолав дистанцію 42,195 км за 3 години 18 секунд. Це був його перший повний марафон. Після фінішу артист оприлюднив у соцмережах сертифікат про завершення дистанції та написав, що досвід був для нього цінним, хоча йому забракло 18 секунд до результату менш ніж за три години.

Після появи відео користувачі мережі поставили під сумнів, чи не отримав співак несанкціонованої фізичної допомоги, яка могла надати йому перевагу. 3 листопада Мінхо перепросив за ситуацію, заявив, що відповідальність за неї лежить на ньому, та повідомив про відмову від свого результату.

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Позиція організаторів

Як повідомляє Channel NewsAsia, організатори JTBC Seoul Marathon 4 листопада прийняли відмову Мінхо від результату та підтвердили, що не видаватимуть йому офіційний фінішний час.

Технічні правила World Athletics та Корейської асоціації легкоатлетичних федерацій загалом забороняють фізичну допомогу, яка просуває бігуна вперед, за винятком допомоги спортсмену, що впав. Таке порушення може призвести до дискваліфікації без попередження. Водночас організатори відклали рішення щодо того, чи поширюються на цей випадок правила категорії Masters для аматорів. Формального порушення правил не встановили, а Мінхо офіційно не дискваліфікували.

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