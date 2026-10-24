Співак Стіві Вандер подав позов про виселення мешканки свого будинку — Rolling Stone

У США співак Стіві Вандер подав цивільний позов проти Кармен Ефферсон, вимагаючи виселити її з трикімнатного будинку в районі Голлівудських пагорбів у Лос-Анджелесі. За даними Rolling Stone, у позові зазначено, що Ефферсон проживала в цьому будинку з 1988 року без сплати орендної плати.

Усна домовленість

Згідно з матеріалами позову, Вандер та Ефферсон нібито уклали усну домовленість, яка дозволяла їй безоплатно проживати в помешканні. Видання повідомляє, що Ефферсон, імовірно, раніше була нареченою виконавця.

Конфлікт виник під час поновлення страхування нерухомості. Представники Вандера тричі намагалися потрапити до будинку для інспекції в липні, однак Ефферсон, як стверджується в судових матеріалах, не дозволила їм увійти.

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Вимога звільнити будинок

Після листування адвокати повідомили Ефферсон, що усну домовленість скасовано через недотримання її умов, та надіслали їй повідомлення про виселення. Кінцевою датою виїзду визначили 27 серпня 2026 року.

Ефферсон не залишила будинок у встановлений строк, після чого юридична команда Вандера звернулася до Вищого суду Лос-Анджелеса. У позові співак просить суд зобов’язати її звільнити помешкання та стягнути 600 доларів збитків, які, за твердженням позивача, пов’язані з непоновленням страхування майна. Представник Вандера не надав Rolling Stone оперативного коментаря.

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