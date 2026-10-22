Співак Зак Браун заспівав Butterfly з вокалом Доллі Партон — Rolling Stone

У Нешвіллі, США, Зак Браун виконав пісню Butterfly на концерті-триб’юті CMA Presents I Will Always Love You: A Celebration of Dolly Parton, присвяченому Доллі Партон. Під час виступу разом із Брауном та його гуртом звучав заздалегідь записаний вокал Партон, повідомляє Rolling Stone.

Виступ у Нешвіллі

Butterfly увійшла до альбому Брауна Love & Fear, випущеного 2025 року, як дует із Партон. Видання описує композицію як надихаючу баладу, покликану провести дітей Брауна через життя.

Номер відбувся в Центрі виконавських мистецтв Fisher при Університеті Бельмонт. Сцену оздобили великою квітковою композицією та декораціями з метеликами. Раніше того ж вечора Елла Ленґлі виконала власну версію пісні Jolene, яку Партон випустила 1974 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Концертний дебют пісні

Браун уперше виконав Butterfly наживо через кілька днів після смерті Партон у серпні — на двох концертах Zac Brown Band на Forest Hills Stadium у Квінзі, Нью-Йорк. Тоді він також співав із використанням студійного запису вокалу Партон та сказав, що не буде іншої людини й іншої Доллі Партон.

Концерт-триб’ют відбувся 21 жовтня у Нешвіллі та вийшов в ефірі ABC. Від 22 жовтня запис шоу доступний на Hulu. У програмі також взяли участь Бред Пейслі, Керрі Андервуд і Вінс Ґілл. Кошти від заходу підуть на підтримку Dolly Parton’s Imagination Library.

Читай нас у