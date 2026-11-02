У Південній Кореї стилістка Кім На Ра, яка в липні перемогла у модному конкурсі tvN Kill It: Style Creator Showdown, оголосила про намір одружитися зі своєю одностатевою партнеркою. Пара перебуває у стосунках вісім років.

Заява в Instagram

Про майбутній шлюб Кім повідомила в Instagram. Вона заявила, що вони вирішили одружитися після років протистояння суспільним нормам і боротьби за своє місце в країні, яка, за її словами, юридично не визнає їхнього кохання.

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Як повідомляє Korea Herald, стилістка наголосила, що пара не потребує дозволу, аби святкувати свої стосунки, і не має наміру чекати, доки світ зміниться.

Життя на власних умовах

Кім зазначила, що вони з партнеркою хочуть будувати спільне життя у власний спосіб, не зважаючи на думку інших. Вона також висловила сподівання, що їхня історія додасть упевненості іншим ЛГБТК+ парам, які планують спільне майбутнє.

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