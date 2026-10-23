Суд Брисбена відхилив клопотання фітнес-підприємця Вуда — ABC News Australia

Верховний суд Квінсленду в Брисбені, Австралія, відхилив першу спробу фітнес-підприємця та колишнього учасника шоу The Bachelor Сема Вуда закрити для медіа доступ до матеріалів у провадженні щодо його застави. Як повідомляє ABC News, 46-річний Вуд не був присутній на засіданні 23 жовтня, де його адвокати просили видати заборону на оприлюднення інформації.

Часткове обмеження

Клопотання стосувалося обмеження доступу журналістів до документів, зокрема письмових свідчень людей, які підтримують прохання Вуда про звільнення під заставу. Суддя Патрік Маккаферті погодився тимчасово приховати лише імена, адреси та інші дані, що дають змогу ідентифікувати згаданих у документах людей.

Серед прихованих відомостей — адреса, за якою Вуд мав би проживати в разі задоволення заяви про заставу. До наступного засідання медіа можуть повідомляти зміст відредагованих версій судових матеріалів, а Вуд залишатиметься під вартою.

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Розгляд застави призначили раніше

Захист також подав до Верховного суду заяву про звільнення Вуда під заставу. Суд призначив слухання раніше: замість 4 листопада воно відбудеться 30 жовтня. Того самого дня розглянуть і клопотання щодо обмеження публікації матеріалів.

4 жовтня поліція Саншайн-Кост заарештувала Вуда та висунула йому обвинувачення у завданні тілесних ушкоджень і удушенні в контексті домашнього насильства. Обвинувачення пов'язані з імовірним інцидентом у квартирі в Нусі. За версією поліції, після сварки Вуд штовхнув і душив дружину, доки вона не перестала дихати. Вуд заперечує ці звинувачення. Його першу заяву про заставу суд на Саншайн-Кост відхилив 8 жовтня.

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