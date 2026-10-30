Суд Делаверу присудив трасту Волетти Воллес $12,5 млн у спорі з Еванс — Rolling Stone

Суд Канцлерства штату Делавер у США присудив відкличному трасту Волетти Воллес, матері репера Notorious B.I.G., 12,5 млн доларів у спорі з R&B-співачкою Фейт Еванс. Рішення стосується розподілу коштів, пов’язаних із Notorious B.I.G., LLC — структурою, що управляє інтелектуальною власністю покійного музиканта.

Сума рішення

Як повідомляє Rolling Stone з посиланням на AllHipHop, суддя Кетлін Сент-Дж. Маккормік 27 жовтня присудила Voletta Wallace Revocable Trust 12 518 336 доларів, зокрема відсотки. Представники Еванс просили обмежити суму рішення 48 612 доларами, однак суд відхилив це клопотання.

Суд також постановив нарахувати відсотки за період до винесення рішення. Їх мають обчислювати від дат здійснення виплат, щокварталу та за встановленою законом ставкою.

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Спір щодо спадщини

Інтереси трасту в делаверській справі представляв Вейн Барроу, колишній менеджер Notorious B.I.G. Волетта Воллес призначила його виконавцем своєї спадщини до смерті у лютому 2025 року. У квітні 2025 року Барроу отримав документи, що надали йому статус одноосібного виконавця спадщини.

Син Еванс і Notorious B.I.G. Крістофер Джордан Воллес, відомий як CJ, оскаржує повноваження Барроу в Пенсильванії. Він стверджує, що Барроу маніпулював його бабусею, домагаючись призначення виконавцем трасту. CJ та Еванс пропонували передати спірні кошти під контроль штату, але суддя Маккормік відмовила, зазначивши, що розгляд у Пенсильванії не змінить права трасту на виплати та не скасує дій Барроу, вчинених добросовісно.

Барроу має протягом 20 днів подати остаточний проєкт судового наказу, який відображатиме це рішення та попередні висновки суду. Окреме провадження в Пенсильванії щодо його призначення триває.

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