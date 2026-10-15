Суд у Чикаго зобов’язав колишнього менеджера репера Chance the Rapper Пета Коркорана відмовитися від частини комісійних і 15% менеджерської винагороди, пов’язаної з угодами щодо мерчу артиста. Як повідомляє Rolling Stone, сума, якої може позбутися Коркоран, може перевищити 1,5 млн доларів.

Рішення суду

28-сторінкову ухвалу виніс суддя окружного суду Кука Джеймс Е. Генлон-молодший. Вона стосується позову про порушення фідуціарних обов’язків, який суддя розглядав окремо після березневого процесу, де Ченселор Беннетт переміг у спорі з колишнім менеджером щодо контрактних претензій і втручання.

Суддя постановив, що Коркоран має передати певні комісійні, сплачені постачальниками, а також відмовитися від 15-відсоткової винагороди за менеджмент у справах, пов’язаних із мерчем. За даними суду, у відповідний період Коркоран заробив понад 10 млн доларів на управлінні музичним бізнесом Беннетта, його гастролями та продажем мерчу.

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Межі відповідальності

Суд відхилив вимоги Беннетта про штрафні збитки та конфіскацію всієї винагороди Коркорана за цей період. Суддя зазначив, що поза межами роботи менеджером і агентом Коркоран не був зобов’язаний пропонувати Беннетту всі інвестиційні можливості та міг розвивати власний бізнес.

Водночас суддя дійшов висновку, що шкода від нелояльності була зосереджена у бізнесі мерчу, де компанія Коркорана виступала з обох боків закупівель Беннетта. Коркорана також зобов’язали передати право власності на домен chancraps.com, який він зареєстрував на своє ім’я у 2013 році й контролював протягом п’яти років судового спору.

Беннетт заявив Rolling Stone, що вдячний за завершення цього етапу життя та сподівається згодом розповісти свою версію подій. Представник Коркорана, зі свого боку, повідомив виданню, що суд не знайшов підстав для вимоги Беннетта про понад 10 млн доларів відшкодування.

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