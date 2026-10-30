Суд у Лондоні завершив розгляд доказів у справі актора Бранда — ABC News Australia

У лондонському Саутворкському королівському суді у Великій Британії завершили розгляд доказів у справі актора й коміка Рассела Бранда, якого обвинувачують у зґвалтуванні, сексуальних нападах і спробі вчинити непристойне посягання щодо шести жінок у період з 1999 до 2009 року. Бранд заперечує всі обвинувачення. Наступного тижня присяжні, як очікується, розпочнуть нараду щодо вердикту, повідомляє ABC News Australia.

Позиція Бранда

Під час понад чотиригодинних свідчень 51-річний Бранд визнав, що в той період був сексуально активним, одержимим сексом і використовував свою відомість, щоб полегшити собі сексуальні контакти. Водночас він наполягав, що жодні сексуальні контакти не відбувалися без згоди, назвавши її для себе «фундаментальною».

Одна із жінок, чиє ім'я суд не розголошує, стверджує, що Бранд зґвалтував її у 2009 році — приблизно за тиждень після знайомства на його виступі в лондонському театрі «Аполло». Актор заявив присяжним, що статеві стосунки між ними відбувалися за згодою. Він також пояснював позначки, якими зберігав номери жінок у телефоні, як власну систему маркування контактів.

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Свідчення дружини та позиція обвинувачення

Ще одна жінка повідомила суду, що Бранд сексуально напав на неї та зґвалтував у туалеті лондонського бару 2004 року. Спочатку актор не міг пригадати цей епізод, але після нещодавнього візиту до закладу, за його словами, згадав «зустріч». Він стверджував, що жінка фліртувала з ним і добровільно пішла до туалету.

Прокуратура посилається на те, що шість жінок, які не знайомі між собою, висунули обвинувачення проти Бранда, не прагнули публічності та не вимагали фінансової компенсації. Захист натомість пов'язує появу частини заяв із документальною програмою 2023 року Russell Brand: In Plain Sight: Dispatches.

Дружина актора Лора Бранд стала єдиною людиною, окрім самого Бранда, яка особисто свідчила на його захисті. Вона сказала, що знає про численні стосунки чоловіка, однак він ніколи не примушував її до небажаних сексуальних дій. Дві колишні партнерки Бранда також подали письмові заяви, в яких зазначили, що, попри його невірність і сексуальну активність, він не вступав із ними в інтимні стосунки без згоди.

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