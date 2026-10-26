Суд у США остаточно відхилив позов до Spotify щодо стримів Drake — Rolling Stone

Федеральна суддя у США Джозефін Л. Стейтон остаточно відхилила позов проти Spotify, поданий у форматі колективного, у якому платформу звинувачували в ігноруванні мільярдів нібито фальшивих прослуховувань музики репера Drake. Позов подав репер RBX, справжнє ім’я якого Ерік Двейн Коллінз, повідомляє Rolling Stone.

Позиція суду

У 16-сторінковому рішенні суддя зазначила, що Коллінз не довів, ніби Spotify мала перед ним конкретний юридичний обов’язок, а також не встановив шкоди, необхідної для позову про недбалість. За висновком суду, позивач не навів достатніх фактів на підтримку тверджень про несправедливе застосування правил платформою, шахрайство або шкоду споживачам чи конкурентам.

Стейтон також вказала, що різниця у впливі між артистом і стримінговою компанією не означає, що Spotify перебувала в особливих відносинах захисту з позивачем. Суддя охарактеризувала їхні взаємини як взаємовигідні економічні, попри типовий для взаємодії корпорацій і фізичних осіб дисбаланс сил.

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У чому полягали звинувачення

Коллінз, який є двоюрідним братом Snoop Dogg, стверджував у позові, що істотна частина приблизно 37 мільярдів прослуховувань Drake могла бути неавтентичною та походити від мережі бот-акаунтів. На його думку, штучно завищені показники дозволяють окремим артистам отримувати більшу частку роялті, зменшуючи виплати музикантам із легітимними прослуховуваннями.

Drake не був відповідачем у цій справі. Раніше суд уже відхиляв позов, але дозволив Коллінзу внести зміни до заяви. Тепер справу закрито остаточно, тож він не може повторно подати ті самі вимоги до федерального суду.

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