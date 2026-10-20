Суд у США відхилив позов брата Мераї Кері про наклеп — Rolling Stone

Суд штату Нью-Йорк у США відхилив решту позовних вимог Моргана Кері, брата співачки Мераї Кері. Він звинувачував її в наклепі через мемуари The Meaning of Mariah Carey, видані 2020 року. Рішення суддя Леслі А. Строт ухвалила в понеділок, повідомляє Rolling Stone.

Позов брата співачки

Морган Кері подав позов 28 травня 2021 року. Він стверджував, що сестра зашкодила його репутації, зобразивши його схильним до насильства, заявивши про його причетність до торгівлі кокаїном та згадавши його поведінкові проблеми в дитинстві.

Позивач також заявляв, що Мерая Кері спиралася на інформацію їхньої покійної матері, а комерційний успіх книжки нібито був для неї важливішим за перевірку викладених тверджень. У позові він зазначав, що розмір збитків, на його думку, перевищує 20 млн доларів.

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Позиція суду та сторін

Суддя дійшла висновку, що Морган Кері не довів наявності actual malice з боку сестри під час поширення оскаржуваних тверджень. За законодавством штату Нью-Йорк публічна особа у справах про наклеп має довести, що відповідач поширив неправдиву заяву, знаючи про її неправдивість або легковажно нехтуючи правдою.

На думку суду, погіршення стосунків між братом і сестрою саме по собі не доводить цього стандарту. Адвокат Мераї Кері Джон Розенберг заявив Billboard, що рішення підтверджує необхідність широкого захисту авторів, які висловлюються з питань суспільного інтересу. Адвокат Моргана Кері Річард Альтман повідомив Rolling Stone, що сторона позивача не погоджується з рішенням і має намір найближчим часом його оскаржити.

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