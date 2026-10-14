Суд зобов’язав репера Каньє Веста сплатити $181 тис — Rolling Stone

У Лос-Анджелесі, США, суддя Вищого суду округу Лос-Анджелес Брок Геммонд зобов’язав репера Каньє Веста, відомого як Ye, сплатити ще $181 433 у спорі щодо його будинку в Малібу. Сума складається з $147 тис. гонорарів адвокатів та $34 433,93 витрат, які мають отримати представники позивача Тоні Саксона.

Як повідомляє Rolling Stone, юридична фірма West Coast Trial Lawyers, що представляє Саксона, просила про більшу компенсацію. Суддя спочатку запропонував меншу суму, однак після заперечень адвоката Рона Замбрано переглянув попередню оцінку та збільшив виплату.

Попереднє рішення присяжних

Сім місяців тому присяжні присудили Саксону $140 тис. компенсації за травми, яких він зазнав під час роботи та проживання у маєтку Веста на узбережжі Малібу. Із цієї суми $100 тис. призначили на медичні витрати в минулому й майбутньому, ще $40 тис. — за фізичний біль і страждання в минулому.

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Саксон заявляв, що його неправильно оформили як незалежного підрядника, а під час робіт він серйозно травмував спину та шию. Він також стверджував, що Вест не забезпечив страхового покриття для компенсацій працівникам і не виплатив належної компенсації. Позивач вимагав $1,7 млн відшкодування.

Суперечка щодо будинку в Малібу

За свідченнями Саксона, Вест планував перетворити придбаний у 2021 році за $57 млн будинок, спроєктований японським архітектором Тадао Андо, на автономний бункер. Він заявив, що працівникам наказали демонтувати сантехніку, туалети, обладнання, шафи, електричні системи та вбудований бетонний камін.

Присяжні не призначили відшкодування за майбутні біль і страждання та не наклали штрафних санкцій. Вони також дійшли висновку, що Саксона не звільнили неправомірно, а Вест не діяв зі злісним наміром, утиском або шахрайством. Вест оскаржує рішення про виплату $140 тис.

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