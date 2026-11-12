Суди та сімейні трагедії зруйнували стосунки Людмили Гурченко з донькою

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12 листопада радянській та російській акторці Людмилі Гурченко, яка народилася в Харкові, могло б виповнитися 91 рік. Артистка померла у 2011 році, залишивши після себе не лише творчу спадщину, а й непросту сімейну історію. Стосунки з єдиною донькою Марією були напруженими, а смерть онука та багаторічні судові суперечки остаточно віддалили рідних одна від одної.

Чому Гурченко не знайшла спільної мови з донькою

Людмила Гурченко хотіла, щоб донька пішла її шляхом і стала творчою особистістю. У дитинстві Марію віддали на танці та фігурне катання, а також найняли їй викладача вокалу. Однак дівчинка не виявляла здібностей до музики й не поділяла амбіцій матері.

Марія мала зовсім інші вподобання: не користувалася косметикою, не любила яскравого одягу та взуття на підборах. Згодом вона навіть перефарбувала волосся в темний колір. Зрештою акторка змирилася з тим, що донька не стане її продовженням на сцені, та обрала для неї інший професійний шлях.

Марія закінчила медичне училище за фахом косметолога, але працювати за спеціальністю не стала. Вона зосередилася на родині. Її чоловіком став колишній однокласник Олександр Корольов. Гурченко не виступала відкрито проти цього шлюбу, проте взаємини із зятем залишалися складними.

Смерть онука стала ударом для родини

У Марії та Олександра народилися двоє дітей — Марк та Олена. Особливу прихильність Людмила Гурченко відчувала до онука. Вона підтримувала хлопця фінансово, брала його із собою на закордонні гастролі та сподівалася, що він зможе реалізувати себе в акторській професії.

Однак у підлітковому віці Марк потрапив у погану компанію. За повідомленнями журналістів, він почав вживати наркотики. Щоб допомогти онукові змінити оточення, Гурченко витратила значну частину заощаджень на його навчання в Англії.

Узимку 1998 року Марк приїхав до Москви на канікули, але 14 грудня раптово помер. Однією з імовірних причин смерті називали передозування наркотиками. За інформацією ЗМІ, після трагедії акторка звинувачувала в тому, що сталося, свою доньку.

Судова тяганина через квартиру

Після смерті онука конфлікт між матір'ю та донькою лише загострився. Приблизно через рік вони почали судитися через квартиру в центрі Москви, яку Марія успадкувала від бабусі Олени.

Гурченко заявляла, що саме вона давала гроші на придбання житла, тому вважала себе вправі претендувати на більшу частину нерухомості. Спочатку суд розділив квартиру порівну, однак акторка не погодилася з таким рішенням і запропонувала доньці викупити її частку. Марія відмовилася, після чого суперечка продовжилася в суді.

Розгляди тривали кілька років. Зрештою донька переписала свою частку квартири на матір і попросила більше не втручатися в її життя.

Як померла донька Людмили Гурченко

Марія померла 8 листопада 2017 року. Її тіло знайшли в під'їзді житлового будинку. Жінку виявила донька Олена, яка викликала швидку допомогу.

Марію поховали поруч із матір'ю на Новодівичому кладовищі в Москві. Так завершилася історія складних стосунків двох найближчих родичок, які за життя так і не змогли подолати сімейні суперечності.

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