Суніл Малхотра став новим голосом Апу у «Сімпсонах» — Rolling Stone

Суніл Малхотра озвучив Апу Нахасапімапетілона в новому епізоді мультсеріалу «Сімпсони» — персонаж заговорив уперше за дев’ять років. Малхотра замінив Генка Азарію, який раніше озвучував Апу. Як повідомляє Rolling Stone, новий голос героя прозвучав у серії «The Revengening».

Повернення персонажа

До цього Апу востаннє говорив в епізоді «The Serfsons», який вийшов у жовтні 2017 року. Творці шоу не анонсували залучення Малхотри, тому поява нового голосу стала несподіванкою для глядачів.

Малхотра розповів Variety, що, коли агент повідомив йому про прослуховування для «Сімпсонів», ця думка спершу викликала в нього тривогу. Він сказав, що розглядав би роль лише за умови, якщо спершу зустрінеться із шоуранером Меттом Селманом і співвиконавчим продюсером Сесаром Масаріегосом. Актор також зазначив, що не хотів бути об’єктом жарту.

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Нові голоси родини Апу

У цьому ж епізоді Джаніна Гаванкар стала новою виконавицею голосу дружини Апу — Маджули. Метт Селман підтвердив Variety, що обох персонажів надалі регулярно можна буде чути в серіалі.

Апу був у центрі документального фільму 2017 року «The Problem With Apu», де комік Гарі Кондаболу говорив про вплив персонажа на людей південноазійського походження. У 2020 році Азарія заявив, що більше не озвучуватиме Апу, а у 2021 році вибачився за свою участь у створенні цього образу.

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