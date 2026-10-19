Тіма Макгроу включили до Зали слави кантрі-музики — Rolling Stone

Кантрі-виконавця Тіма Макгроу включили до Зали слави кантрі-музики в театрі CMA у Нешвіллі під час 31-ї щорічної церемонії Medallion Ceremony. Як повідомляє Rolling Stone, його відзначили в категорії артистів сучасної епохи. Також до Зали слави включили автора пісень Пола Оверстріта та покійних братів Ральфа і Картера Стенлі в категорії артистів ветеранської епохи.

Промова Макгроу

У промові Макгроу згадав, як 9 травня 1989 року приїхав до Нешвілла зі свого рідного Старта в Луїзіані. Того самого дня у віці 34 років помер його музичний герой Кіт Вітлі — колишній учасник гурту Clinch Mountain Boys Ральфа Стенлі. За рік до смерті Вітлі здобув один із п’яти своїх хітів, що посідали перше місце в чарті, з піснею «When You Say Nothing at All», автором якої був Оверстріт.

Церемоніальний медальйон Макгроу вручив Ренді Оуен із гурту Alabama. Для нового члена Зали слави виступили Паркер Макколлум і Лейні Вілсон. Дружина виконавця Фейт Гілл була серед гостей церемонії, підтримувала артистів оплесками та очолювала овації. У своїй промові Макгроу сказав, що сподівається колись побачити в залі введення Гілл до Зали слави.

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Виступ Lady A

Одним із ключових номерів вечора стало виконання гуртом Lady A композиції Макгроу «Live Like You Were Dying» 2004 року. Пісню написали Крейг Вайзман і Тім Ніколс. Соліст Lady A Чарльз Келлі попереднього місяця повідомив про діагноз рідкісної форми раку крові та намір розпочати лікування.

На церемонії також виступили Біллі Стрінґз, Рікі Скеггс і Вінс Ґілл, Джеймі Джонсон, Блейк Шелтон, Моллі Таттл і Патті Лавлесс. Лавлесс завершила вечір традиційною піснею «Will the Circle Be Unbroken».

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