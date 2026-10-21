У 54 роки помер актор озвучення Хіроші Цучіда — Channel NewsAsia

У віці 54 років помер японський актор озвучення Хіроші Цучіда, який озвучував Грішу Єґера в аніме Attack On Titan та зіграв Саїдзо, відомого як Ninja Blue, у серіалі Ninja Sentai Kakuranger. Причиною смерті стала серцева недостатність, повідомляє Channel NewsAsia.

Повідомлення агентства

Агентство 81 Produce оголосило про смерть актора 20 жовтня. За даними агентства, Цучіда помер 11 жовтня.

Похорон провели приватно, відповідно до бажання родини; на ньому були присутні лише члени сім’ї. У заяві 81 Produce подякувало людям, які підтримували актора за його життя, та повідомило про його смерть із глибоким сумом.

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Ролі та реакція колег

Кар’єра Хіроші Цучіди тривала понад 30 років. Окрім ролей у Attack On Titan та Ninja Sentai Kakuranger, він озвучував Кадзукі в серії відеоігор Yakuza і Фен Вея у Tekken. Сцена з його участю в Kakuranger також надихнула мем Today Is Friday In California.

Актор озвучення Юкі Кадзі, який виконав роль Ерена Єґера в Attack On Titan, відзначив силу й переконливість голосу Цучіди, а також його спокійний характер і пристрасність. Актор Теруакі Оґава, який працював із Цучідою у Kakuranger, також ушанував його пам’ять і опублікував слова іншого колеги по серіалу, актора Шу Каваї.

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