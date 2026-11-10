У 74 роки померла акторка Тукі Сміт, колишня партнерка Роберта Де Ніро

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Американська акторка Тукі Сміт, відома за серіалом «227» і як колишня партнерка Роберта Де Ніро, померла 4 листопада у віці 74 років. Вона тривалий час боролася з розсіяним склерозом і була матір’ю близнюків актора.

Смерть Сміт підтвердили її сини-близнюки від Роберта Де Ніро — Аарон і Джуліан. За словами родини, акторка тривалий час боролася із захворюванням.

Тукі Сміт народилася 1952 року у Філадельфії. У 1970-х вона розпочала модельну кар'єру та співпрацювала з відомими модними брендами, зокрема Chanel, Versace і Yves Saint Laurent.

Найбільшу популярність Сміт принесла роль Єви Роулі в американському ситкомі «227». До акторського складу серіалу вона приєдналася у 1989 році. Також модель і акторка знімалася у фільмах «Квартира Джо» та «Goosed», а також у серіалі «Поліція Маямі».

У 1988 році Сміт почала стосунки з Робертом Де Ніро. У 1995 році в пари народилися сини-близнюки, яких виносила сурогатна мати. Приблизно через рік після їхнього народження акторка та Де Ніро розійшлися.

Окрім роботи в модельному бізнесі та кіно, Сміт займалася благодійністю. У 1994 році вона відкрила ресторан Toukie's на Мангеттені, частину прибутків якого спрямовували на допомогу людям зі СНІДом.

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