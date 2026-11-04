У Лондоні протестували проти авторки Ролінґ біля магазину Harry Potter — Rolling Stone

У Лондоні, Велика Британія, прихильники прав трансгендерних людей провели протест біля відкриття нового магазину Harry Potter на Оксфорд-стріт. Демонстранти зібралися 4 листопада, коли багатоповерховий магазин площею понад 20 тисяч квадратних футів привернув значну кількість покупців, повідомляє Rolling Stone.

Гасла протестувальників

Учасники акції тримали плакати із закликами захищати життя трансгендерних людей та припинити фінансувати стирання їхньої ідентичності. Їхні претензії стосувалися не асортименту магазину, а позиції авторки серії про Гаррі Поттера Джоан Ролінґ щодо трансгендерних людей.

Rolling Stone пише, що Ролінґ схвально відгукувалася про рішення, за якими трансгендерних жінок не слід визнавати жінками відповідно до британського Закону про рівність. За даними видання, ці рішення стали можливими завдяки кампанії For Women Scotland, якій письменниця пожертвувала 70 тисяч фунтів стерлінгів у 2024 році.

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Заява учасника акції

Трансгендерний активіст на ім'я Вест сказав Variety, що для трансгендерних людей важливо бути присутніми біля флагманського магазину та висловити свою позицію. За його словами, вплив Ролінґ на права трансгендерних людей є значним, а відвідувачі магазину можуть цього не усвідомлювати.

У протесті брали участь майже два десятки людей, яких кількісно переважали покупці. Вест також заявив, що на піку популярності франшизи наблизитися до магазину було б неможливо, і висловив думку, що Harry Potter втрачає популярність.

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