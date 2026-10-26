У Мумбаї почався суд щодо нападу на актора Саїфа Алі Хана — The Express Tribune

У Мумбаї, Індія, розпочався суд у справі про напад із ножем на боллівудського актора Саїфа Алі Хана. Першою свідчення дала медсестра, яка доглядала за молодшим сином актора та його дружини Каріни Капур Хан. Вона впізнала 31-річного Мохаммада Шаріфула Іслама як чоловіка, який, за її словами, проник до помешкання родини. За даними The Express Tribune, свідка заявила, що він вимагав 10 мільйонів індійських рупій.

Свідчення медсестри

За словами медсестри, уночі 16 січня 2025 року її розбудив шум у будинку в районі Бандра. Спершу вона побачила увімкнене світло у ванній та подумала, що там перебуває Каріна Капур Хан. Згодом свідка помітила чоловіка в кепці, який рухався до ліжка чотирирічного Джеха.

Медсестра розповіла, що спробувала забрати дитину, після чого чоловік поранив її лезом ножівки та наказав мовчати. Коли вона запитала, чого він хоче, той нібито вимагав гроші. Шум почула інша няня, яка здійняла тривогу. За версією свідки, згодом чоловік атакував Саїфа Алі Хана та ще одного працівника будинку. Медсестра зазнала порізів двох пальців.

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Обвинувачення та перебіг справи

Після нападу актора доправили до лікарні Lilavati в Мумбаї, де йому зробили термінову операцію. Лікарі зафіксували шість поранень, зокрема дві глибокі травми лівої руки та шиї. Біля хребта актора виявили фрагмент леза, який хірурги видалили.

Поліція Мумбаї затримала Іслама 19 січня 2025 року поблизу Хіранандані-Істейт у місті Тхане. За даними поліції, він користувався кількома псевдонімами. Обвинувачений перебуває під вартою. Йому висунули обвинувачення, зокрема у пограбуванні із застосуванням небезпечної зброї, завданні тяжких тілесних ушкоджень і незаконному проникненні до житла, а також за законом про іноземців і правилами в’їзду до Індії. Суд двічі відхилив його спроби визнати провину, після чого перейшов до допиту свідків.

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