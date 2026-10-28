У Нігерії акторку Доріс Огалу взяли під варту в Ікої — Premium Times Nigeria

Суд у Лагосі, Нігерія, взяв під варту акторку Ноллівуду Доріс Огалу та направив її до виправного центру в Ікої. Вона перебуватиме там до призначення слухання щодо застави у судовому спорі з Крісом Окафором — засновником Mountain of Liberation and Miracle Ministry, повідомляє Premium Times.

Явка до суду

Комік Адеромбі Мартінс, відомий як DeeOne, заявив у відео в Instagram, що Огалу взяли під варту після того, як вона з’явилася до суду за ордером. За його словами, акторка залишатиметься у виправному центрі, доки не буде призначено дату слухання щодо застави.

Огала є кандидаткою від Африканського конгресу дії на посаду губернатора штату Абія на майбутніх виборах. Її судовий спір з Окафором триває у Високому суді штату Лагос.

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Передісторія спору

За даними видання, конфлікт почався у грудні 2025 року, коли акторка звинуватила священнослужителя в тому, що він зруйнував її життя, після поширення відео про його заручини з іншою жінкою. Огала стверджувала, що перебувала у стосунках з Окафором із 2017 року.

Згодом влада затримала її на два дні через звинувачення в поширенні приватних фотографій пастора. Суд також видав тимчасову заборону Огалу та іншим особам публічно або онлайн обговорювати Окафора, його церкву чи служіння.

Після взяття під варту Огала в дописі в Instagram заявила, що відповідальними за це є Окафор, Джеррі Ізе та Джонсон Сулейман. Вона також звинуватила Окафора в нібито змові із суддею та іншими особами, щоб домогтися її поміщення під варту. Станом на час публікації Окафор, Ізе та Сулейман не відповіли на ці заяви.

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