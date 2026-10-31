У Нігерії родина співака Mohbad просить перенести ДНК-тест — Premium Times Nigeria

У Лагосі, Нігерія, родина покійного співака Ілеріолуви Алоби, відомого як Mohbad, попросила відкласти ДНК-тест, призначений на 31 жовтня 2026 року. Дослідження тканин померлого планували провести в лікарні Mainland General Hospital/IDH у районі Яба, щоб встановити батьківство його сина Ліама, повідомляє Premium Times Nigeria.

Голова родини Семюел Алоба заявив, що сім'я не заперечує проти наукового дослідження, однак вимагає незалежного й прозорого проведення процедури відповідно до судових приписів. Родичі висловили занепокоєння щодо поводження зі зразками, їх транспортування та документування всіх етапів процедури.

Питання до лабораторії у США

За словами родини, біологічні зразки планували відібрати в Лагосі та відправити для аналізу до неназваної лабораторії у США. Алоби хочуть отримати її зареєстровану назву, адресу, контакти, дані про акредитацію, кваліфікацію працівників і технічні можливості для аналізу тканин, вилучених із людських останків.

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Сім'я також просить пояснити роль Лагоського державного центру ДНК і судової експертизи: чи проводитиме він дослідження самостійно, чи лише організує пересилання зразків за кордон. Родичі вважають, що залучення іншої лабораторії потребує роз'яснення суду, оскільки судове рішення від 5 травня доручало проведення експертизи цьому центру.

Вимоги щодо контролю зразків

Родина вимагає повної документації щодо відбору, маркування, герметизації, зберігання, перевезення, отримання та дослідження зразків. Вона також хоче знати, хто видаватиме остаточний звіт, кому його передадуть і як можна буде підтвердити його достовірність.

Алоби наголосили, що не стверджують про вже здійснене втручання у процес, але побоюються, що недостатня прозорість може викликати сумніви щодо результату. Сім'я також послалася на свої попередні запитання щодо посмертного дослідження Mohbad, яке, за її словами, не дало остаточних висновків. Ці твердження є позицією родини, а не встановленими судом фактами.

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