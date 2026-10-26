У ПАР Maglera Doe Boy дебютує як актор у короткометражці Mzansi — TimesLIVE

У ПАР репер Maglera Doe Boy дебютує як актор у двочастинному короткометражному фільмі Mzansi, який знімали в ПАР та Мозамбіку. Показ стрічки на YouTube запланований на 2 листопада, а прем’єра в Йоганнесбурзі — на 9 листопада, повідомляє TimesLIVE.

Вулична культура та музика

За словами виконавця, Mzansi розповідає про міжпровінційну та транскордонну вуличну культуру, моду, різноманіття й його зв’язок з іншими країнами Африки. До фільму також готують дві композиції: Izinja за участю 25K і Sir Trill та Ntariana за участю Young Stunna.

Справжнє ім’я Maglera Doe Boy — Токело Мояхе. Він виріс у тауншипі Канана поблизу Клерксдорпа, здобув дві нагороди South African Hip Hop Awards і двічі номінувався на BET Awards.

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Співпраця та творчий підхід

Maglera Doe Boy і співачка Tyla підписані на лейбл Epic Records. Репер заявив, що хотів би записати з нею пісню, але вважає, що така співпраця має бути творчо виправданою, а не відбуватися лише тому, що обоє є вихідцями з ПАР. Він також згадав, що Tyla запросила його на сцену під час South African Music Awards у серпні.

Артист назвав продюсера Swizz Beatz наставником і розповів, що той допомагав йому налагоджувати професійні контакти, зокрема звів із Lil Uzi Vert у Нью-Йорку. Maglera Doe Boy також відзначив вплив A$AP Rocky на своє бачення моди, візуального мистецтва й творчості. Говорячи про акторський дебют, репер наголосив на важливості усвідомленого підходу до оповіді та роботи над персонажем.

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