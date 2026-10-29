У Південній Кореї BLACKPINK відзначать орденом культурних заслуг — Korea Herald

У Сеулі учасниць K-pop-гурту BLACKPINK Розе, Лісу, Дженні та Джісу відзначать орденом культурних заслуг Південної Кореї. Нагороду також посмертно отримає рок-співак Шин Хе Чхоль, який помер 2014 року.

Державне визнання діячів попкультури

Церемонія Korea Popular Culture and Arts Awards відбудеться в Національному театрі Кореї в центральній частині Сеула. Як повідомляє Korea Herald, загалом ордени культурних заслуг і офіційні відзнаки отримають 36 людей та колективів.

Церемонію проводять уже 17-й рік. Це найвища урядова відзнака для представників попкультури, зокрема співаків, акторів, коміків, акторів озвучення та телевізійних сценаристів. Цього року орден культурних заслуг присудять десятьом лауреатам. Ще семеро отримають відзнаки президента, восьмеро — прем'єр-міністра, а 11 — міністра культури, спорту і туризму.

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Лауреати орденів

Шин Хе Чхоль посмертно отримає орден Инґван, або Срібний орден культурних заслуг. Його відзначили за внесок у популяризацію корейської рок-музики, зокрема за експериментальну творчість із гуртами на кшталт N.EX.T.

Орден Погван, або Орден дорогоцінної корони, вручать коміку й телеведучому Ю Чже Соку, співачці Хан Йон Е, театральному продюсеру Пак Мьон Сону, акторці озвучення Пак Йон Нам і джазовому музиканту Шин Кван Уну. Учасниці BLACKPINK отримають орден Окван, або Орден нефритової корони.

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