У Південній Кореї помер актор Чхве Буль Ам у віці 87 років — Korea Herald

У Південній Кореї у віці 87 років помер актор Чхве Буль Ам, який здобув загальнонаціональну популярність завдяки ролям у телесеріалах «Chief Inspector» і «Country Diaries». Про це повідомляє Korea Herald.

Чхве почав театральну кар’єру 1959 року, однак ширше визнання отримав після переходу на телебачення у 1967-му. Його першою телевізійною роллю став літній генерал в історичній драмі, після чого акторові тривалий час пропонували образи старших персонажів.

Інспектор Пак

Проривом для Чхве Буль Ама став кримінальний серіал MBC «Chief Inspector», який виходив щотижня у 1971–1989 роках і налічував 880 епізодів. Він зіграв інспектора Пака — керівника детективної групи, який наполегливо розслідував справи до затримання злочинців. Багато епізодів ґрунтувалися на реальних кримінальних справах, а їхніх фігурантів нерідко показували як людей, яких оминули стрімкі економічні зміни 1970–1980-х років.

У 2024 році вийшов приквел «Chief Detective 1958», де молодого інспектора Пака зіграв Лі Чже Хун. Чхве Буль Ам з’явився в цьому серіалі в камео у вступному та фінальному епізодах, виконавши роль уже літнього детектива.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Образ батька для телеглядачів

Іншим визначальним серіалом для актора став «Country Diaries», дія якого відбувалася в невеликому фермерському селі. Проєкт транслювали з 1980 до 2002 року; він складався з 1088 серій і залишається найдовшою телевізійною драмою в історії Південної Кореї.

У серіалі Чхве зіграв суворого, але співчутливого голову родини. Його партнеркою на екрані була Кім Хє Джа, яка виконала роль дружини героя; глядачі часто сприймали акторів як подружжя і поза екраном. На початку 1990-х Чхве Буль Ам також став героєм популярної серії жартів, які поширювалися усно та виходили окремими збірками.

У 2010-х актор майже відійшов від регулярних ролей у художніх проєктах. До квітня минулого року він був ведучим документального циклу «Korean Cuisine and Dining», який виходить із 2011 року та розповідає про домашню кухню і життя мешканців сільських містечок. Чхве залишив програму, щоб відновитися після операції на спині.

Читай нас у